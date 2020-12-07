Названы регионы РФ, у жителей которых больше всего вредных привычек

Названы регионы России, у жителей которых больше всего вредных привычек. Соответствующее исследование провело агентство РИА «Новости».

Наибольшая приверженность вредным привычками выявлена в Магаданской области. За ней следуют Сахалинская область, Хакасия, Бурятия и Амурская область.

В топ-5 регионов, жители которых не склонны к вредным привычкам, вошли Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Тамбовская область.

При расчете рейтинга учитывались потребление табака и алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами. Использовались показатели с 2017 по 2019 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лежат и пьют: какие вредные привычки приобрели россияне