Британия приближается к Италии по числу выявленных случаев COVID-19

В Британии за сутки выявлено свыше 17 тыс. случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Всего за время пандемии в стране положительный результат анализов получили 1 723 242 человека. Кроме того, в стране за сутки скончался еще 231 пациент.

При этом в Италии этот показатель находится на отметке 1 728 878 случаев с COVID-19. Страна занимает шестое место в рейтинге по числу пациентов с коронавирусом.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 66,5 млн заболевших, свыше 46 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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