В Италии скончалось свыше 60 тыс. человек за время пандемии

В Италии за сутки скончались еще 564 пациента от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.

Общее число летальных исходов выросло до 60 078 за время пандемии.

За сутки положительный результат анализов на COVID-19 получили 18 887 граждан. Всего в стране было выявлено 1 728 878 случаев заражения коронавирусом.

При этом от заболевания излечились почти 913,5 тыс. человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 66,5 млн заболевших, свыше 46 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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