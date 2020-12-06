Иммунолог спрогнозировал возвращение жизни в США в привычное русло

Американский иммунолог Монсеф Слауи считает, что в апреле или мае — после массовой вакцинации — жизнь в США начнет возвращаться в привычное русло. Об этом сообщает CBC News.

Он отметил, что для наиболее уязвимых слоев населения эффект от вакцинации начнет ощущаться уже в январе-феврале.

Он также выразил надежду, что вакцину начнут распространять на следующий день после одобрения регулятором.

Ранее в США выявили 227 885 случаев коронавируса, что стало новым рекордом с начала пандемии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Сразу такую машину не раскрутишь»: Собянин рассказал о вакцинации

— В США зафиксирован суточный рекорд по числу заболевших COVID-19

— В мире зафиксировано свыше 67 млн случаев COVID-19 за время пандемии