Самарский суд оштрафовал мужчину за кепку с коноплей

В Самаре Куйбышевский районный суд оштрафовал местного жителя, который носил кепку с изображением конопли. Об этом сообщается на сайте суда.

Согласно публикации, Алмасбек Айдаров был замечен сотрудниками полиции в сквере имени Куйбышева.

Гражданин, который обвинен по статье 6.13 ч. 1 КоАП России в пропаганде наркотических средств, получил штраф в размере четырех тыс. руб.

«Согласно Заключению доцента кафедры экологии, ботаники и охраны природы Самарского университета от 7 октября 2020 года, изображение на кепке относится к изображению листа конопли посевной, которая является наркотическим растением», — сказано в заключении.

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