В Краснодаре 7 тыс. горожан остались без света

В результате аварийного отключения энергии 7 тыс. жителей Краснодара остались без света. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу городской администрации.

«В Прикубанском округе Краснодара устраняют аварию на сетях электроснабжения. По информации ЕДДС, аварийное отключение электроэнергии произошло в 19.32 мск. Без света остались 7 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Аварийная бригада уже приступила к восстановительным работам, причины аварии выясняют специалисты «НЭСК-электросети».

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