В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при падении крана под Самарой

В Минздраве по Самарской области рассказали о состоянии пострадавших при падении строительного крана в Волгу. Об этом сообщает ТАСС.

В результате падения крана с моста у села Климовка два человека погибли, еще двое были госпитализированы.

Так, один из раненых находится в тяжелом состоянии. При этом медики оценивают состояние второго пострадавшего как средней степени тяжести.

Ранее СК возбудил уголовное дело по данному факту.

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