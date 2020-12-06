В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при падении крана под Самарой
Ника Пикекатлет
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В Минздраве по Самарской области рассказали о состоянии пострадавших при падении строительного крана в Волгу. Об этом сообщает ТАСС.
В результате падения крана с моста у села Климовка два человека погибли, еще двое были госпитализированы.
Так, один из раненых находится в тяжелом состоянии. При этом медики оценивают состояние второго пострадавшего как средней степени тяжести.
Ранее СК возбудил уголовное дело по данному факту.
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