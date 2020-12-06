Экс-советник главы Росрыболовства экстрадирован в Россию с Кипра

Генпрокуратура России сообщила в своем Telegram о том, что экс-советник главы Росрыболовства Юрий Хохлов, которого обвиняют в мошенничестве на $7 млн, был экстрадирован с Кипра в Россию.

В заявлении уточняется, что власти Кипра совершили экстрадицию по требованию Генпрокуратуры России.

По данным следствия, Хохлов в сговоре с другими лицами не позднее апреля 2016 года взял с потерпевшего $7 млн за трудоустройство в Росрыболовство. Однако с его стороны условия соблюдены не были.

«После передачи соучастникам части денежных средств в размере $300 тыс. злоумышленники были задержаны сотрудниками ФСБ», — говорится в публикации.

Хохлов был задержан на Кипре в 2018 году.