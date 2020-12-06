Премьер Украины ожидает усиления антикоронавирусных ограничений в январе

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует ужесточение карантина в январе 2021 года для противодействия распространения коронавируса. Об этом он пишет у себя в Facebook.

«С учетом динамики заболеваемости, предполагаем, что вводить более жесткие карантинные меры придется уже в январе», — говорится в сообщении.

По его словам, местные власти и главы обладминистраций предоставили собственное видение планируемых ограничений.

«Поддерживают запрет или ограничение деятельности: праздничных концертов, дискотек и ночных клубов, массовых мероприятий в помещениях, хостелов, ТРЦ - 100%; музеев, кинотеатров и театров, заведений общественного питания с организацией досуга — 95%; праздничных ярмарок, спортзалов и фитнес-центров — 90%», — говорится в сообщении.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 65,5 млн заболевших, свыше 45,5 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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