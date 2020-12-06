Россиянам рассказали о погоде на Новый год

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Синоптики рассказали, какая погода ожидает россиян на Новый год. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Специалисты отметили, что в ряде регионов ожидается более теплая погода, поскольку они будут находиться во власти циклонов. Среди таких регионов были названы Приморье, север европейской части страны, тихоокеанское побережье и центральные регионы.

При этом со значительными похолоданиями столкнутся жители Сибири, большей части Дальнего Востока, Урала и юга Русской равнины.

Синоптики предупредили, что в сибирском регионе температура воздуха может понизиться на 5°С от нормы.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.

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