В мире зафиксировано свыше 67 млн случаев COVID-19 за время пандемии

В мире за время пандемии было выявлено свыше 67 млн случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает портал Worldometers.

Всего положительный результат анализов на COVID-19 получили 67 048 832 человека. При этом от заболевания излечились почти 46,5 млн пациентов.

Общее число летальных исходов в мире выросло до 1 537 558.

Среди активных случаев заболевания, которых 19 092 969, в тяжелом состоянии находятся 105 990 пациентов.

В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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