Прокуратура проверит обстоятельства массовой гибели тюленей в Дагестане

Прокуратура Дагестана проводит проверку информации о массовой гибели тюленей на побережье Каспийского моря. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в соцсетях распространяются видеозаписи, на которых видны туши тюленей в морском прибое.

«Проведение надзорных мероприятий с привлечением специалистов поручено Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратуре. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

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