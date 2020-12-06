Прокуратура проверит обстоятельства массовой гибели тюленей в Дагестане
Максимс Краюшкинс
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Прокуратура Дагестана проводит проверку информации о массовой гибели тюленей на побережье Каспийского моря. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что в соцсетях распространяются видеозаписи, на которых видны туши тюленей в морском прибое.
«Проведение надзорных мероприятий с привлечением специалистов поручено Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратуре. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.
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