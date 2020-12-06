Виновных в крушении украинского Boeing под Тегераном осудят до годовщины катастрофы

Иранские военные заявили, что виновные в крушении украинского Boeing под Тегераном будут осуждены до годовщины авиакатастрофы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили заявил, что по этому делу задержаны шесть человек.

«Даем слово, что судебный приговор для виновных в крушении украинского самолета будет вынесен до годовщины этого печального происшествия», — говорится в сообщении.

Ранее в Иране сообщили, что бортовые самописцы украинского пассажирского лайнера вели запись в течение 19 секунд после запуска ракеты по самолету. Это говорит о том, что экипаж контролировал Boeing 737-800 до последнего момента. В январе этого года этот самолет был сбит иранскими ПВО «по ошибке» — Тегеран ждал атаки со стороны Вашингтона и принял самолет за вражеский объект.

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