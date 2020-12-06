Власти Баварии во второй раз объявят режим ЧС на фоне пандемии

Власти Баварии намерены ввести в регион режим чрезвычайной ситуации во второй раз за 2020 год на фоне продолжающейся пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает Zeit Online.

Премьер-министр региона Маркус Зедер заявил, что в рамках заседания правительства были сформированы правила, которые вступают в силу со вторника, 8 декабря, и продлятся до 5 января.

«Просто оставаться дома, снижать контакты, избегать их и пытаться не допускать дальнейших заражений. Это общий посыл», — объяснил Зедер.

По его словам, выход на улицу запрещен при отсутствии уважительной причины, например работа или посещение медучреждений. Он добавил, что в районах Баварии, где зафиксирована наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация, выход на улицу запрещен в период с 21.00 до 5.00.

Кроме того, ожидается, что в период рождественских праздников с 23 по 26 декабря будут разрешены групповые встречи (на данный момент в регионе разрешено собираться группами не более пяти человек).

Ранее режим ЧС уже был объявлен властями 16 марта.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 66,5 млн заболевших, свыше 46 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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