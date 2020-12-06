Двое пострадали при падении самолета под Киевом

На Украине в Киевской области произошло падение самолета. Об этом сообщает РИА «Новости».

ЧП произошло около села Гоголев.

В результате падения самолета пострадали пилот и инструктор. Их госпитализировали в больницу для оказания помощи.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта».

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