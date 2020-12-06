Двое пострадали при падении самолета под Киевом
Ника Пикекатлет
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На Украине в Киевской области произошло падение самолета. Об этом сообщает РИА «Новости».
ЧП произошло около села Гоголев.
В результате падения самолета пострадали пилот и инструктор. Их госпитализировали в больницу для оказания помощи.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта».
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