Многоэтажный жилой дом загорелся на севере Москвы

На севере Москвы загорелся многоэтажный жилой дом, находящийся в районе Коптево. Об этом сообщает ТАСС.

Возгорание было зафиксировано в квартире на 9-м этаже дома по 1-му Новомихалковскому проезду. Собеседник агентства подчеркнул, что существует угроза распространения огня.

На кадрах ролика видно, как из окон дома выходят клубы черного дыма.

На месте работает спецтехника. Информация о погибших и пострадавших не приводится.

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