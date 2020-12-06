Многоэтажный жилой дом загорелся на севере Москвы
Ника Пикекатлет
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На севере Москвы загорелся многоэтажный жилой дом, находящийся в районе Коптево. Об этом сообщает ТАСС.
Возгорание было зафиксировано в квартире на 9-м этаже дома по 1-му Новомихалковскому проезду. Собеседник агентства подчеркнул, что существует угроза распространения огня.
На кадрах ролика видно, как из окон дома выходят клубы черного дыма.
На месте работает спецтехника. Информация о погибших и пострадавших не приводится.
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