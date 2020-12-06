Умер бывший декан истфака СПбГУ Игорь Фроянов

В Санкт-Петербурге скончался историк Игорь Фроянов. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Фроянов ранее занимал пост декана факультета истории России Санкт-Петербургского государственного университета.

Декан истфака СПбГУ Абдулла Даудов отметил, что Фроянов должен был проводить пары в понедельник, 7 декабря.

«Как дочка сказала, были жалобы на легкие, врачи решили на 2–3 дня поместить его в клинику, но сердце подвело — и он так неожиданно скончался», — уточнил Даудов.

Он умер на 86-м году жизни.