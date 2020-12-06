Умер бывший декан истфака СПбГУ Игорь Фроянов
Ника Пикекатлет
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В Санкт-Петербурге скончался историк Игорь Фроянов. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».
Фроянов ранее занимал пост декана факультета истории России Санкт-Петербургского государственного университета.
Декан истфака СПбГУ Абдулла Даудов отметил, что Фроянов должен был проводить пары в понедельник, 7 декабря.
«Как дочка сказала, были жалобы на легкие, врачи решили на 2–3 дня поместить его в клинику, но сердце подвело — и он так неожиданно скончался», — уточнил Даудов.
Он умер на 86-м году жизни.