В Польше хотят признать Коммунистическую партию неконституционной

Генеральный прокурор Польши обратился в Конституционный суд страны с заявлением о несоответствии Конституции Коммунистической партии Польши (КПП). Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Коммунистическая партия Польши, среди прочего, использовала в своей программе и деятельности тоталитарные методы и практику коммунизма, что несовместимо с польской конституцией», — говорится в сообщении.

Прокуратура считает, что члены Коммунистической партии Польши подрывают существующий демократический порядок.

«Цели КПП идентичны целям других коммунистических партий, осуществлявших тоталитарную власть в коммунистических государствах ХХ века. Его члены открыто призывают к революции, подобной Октябрьской революции в России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в программе партии утверждается, что «пролетариат не может просто взять под контроль буржуазный государственный аппарат, например, посредством парламентских выборов».

«Чтобы устранить классовое неравенство, необходимо свергнуть капиталистическую собственность и заменить ее общественной собственностью», — говорится в программе.

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