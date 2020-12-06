СК возбудил дело после гибели людей при падении крана под Самарой

В Самарской области у села Климовка произошло падение строительного крана. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, кран упал с моста в Волгу, в результате чего погибли два человека.

В региональном СК подчеркнули, что по данному делу возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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