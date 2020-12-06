В Британии уничтожили более 30 тысяч индеек из-за птичьего гриппа

На ферме в графстве Норфолк в Британии выявили вспышку птичьего гриппа. Об этом сообщает The Sun.

Министерство по защите окружающей среды страны уточнило, что в результате фермерам пришлось уничтожить более 30 тыс. птиц.

Представитель министерства подчеркнул, что в графстве проводится ветеринарное расследование, чтобы определить источник распространения инфекции.

«Штамм птичьего гриппа, который был подтвержден на нескольких птицеводческих фермах в Англии, по-видимому, тесно связан с вирусом, который в настоящее время циркулирует среди диких и содержащихся в неволе птиц в Европе», — добавил он.

СМИ уточняет, что масштабное уничтожение птиц на фоне распространения гриппа может привести к дефициту продовольствия в магазинах на Рождество.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Вспышки птичьего гриппа зафиксированы в Бельгии и Норвегии

— В Японии выявили новый очаг птичьего гриппа

— Япония уничтожила два миллиона кур за месяц из-за птичьего гриппа

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Вспышки птичьего гриппа зафиксированы в Бельгии и Норвегии

— В Японии выявили новый очаг птичьего гриппа

— Япония уничтожила два миллиона кур за месяц из-за птичьего гриппа