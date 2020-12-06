Иранские военные определили орудие убийства Фахризаде

Погибший физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит из оружия, управляемого со спутника. Об этом заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Рамезан Шариф, передает РИА «Новости».

По его словам, при убийстве Фахризаде «было использовано передовое электронное оборудование, управлявшееся со спутника».

Ранее стало известно, что в результате покушения под Тегераном был убит физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде, который предположительно был одним из разработчиков военной ядерной программы страны до ее роспуска в 2000-х годах.

По данным агентства, его застрелили из установленного в автомобиле Nissan оружия, управлявшегося дистанционно.

Данные об отсутствии на месте преступления исполнителей подтвердили власти Ирана, уточнив, что удалось выявить, кто спланировал покушение, и других причастных к убийству.

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