Врач назвал неочевидное последствие COVID-19

Американский вирусолог Дэна Грейсон рассказал о неочевидном последствии для переболевших коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает телеканал NBC Chicago.

По его словам, бывшие пациенты с коронавирусом могут еще долгое время лечиться от последствий инфекции.

Он отметил, что, в частности, мужчины могут столкнуться с эректильной дисфункцией.

«Даже переболев, пациент не будет в безопасности, так как вирус вызывает потенциально пожизненные осложнения», — подчеркнул Грейсон.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 66,5 млн заболевших, свыше 46 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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