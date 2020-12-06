Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, раненного выстрелом полицейского в Москве

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала о состоянии несовершеннолетней девочки, которая получила ранение из травматического оружия. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что жизни и здоровью 13-летней девочки ничто не угрожает.

По ее словам, ребенок, получивший ранение в ногу, находится в больнице.

Ярославская подчеркнула, что находится в контакте со следствием по данному делу.

Ранее на юге Москвы сотрудник полиции ранил несовершеннолетнюю девочку из травматического оружия. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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