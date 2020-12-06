Митинг в Кишиневе завершился принятием декларации с требованиями

Митинг сторонников избранного президента Молдавии Майи Санду завершился принятием декларации с требованиями протестующих, сообщает Sputnik Молдова.

В частности, участники акции требуют срочной отставки правительства страны, которое они обвиняют в провоцировании экономического кризиса и осложнении ситуации с пандемией коронавируса, и проведения досрочных парламентских выборов.

Кроме того, митингующие выступают за аннулирование законов, которые были приняты на на последних заседаниях парламента.

В случае, если требования будут проигнорированы, протестующие намерены предпринять все законные меры для противостояния «попытке узурпации власти», указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Кишиневе начался митинг, к проведению которого призвала избранная главой государства Майя Санду.

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