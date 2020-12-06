Пассажир пытался пронести сумку с патронами в метро Москвы

В московском метрополитене задержан 20-летний пассажир, который пытался провезти патроны. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу УВД на Московском метрополитене.

Молодого человека досмотрели в вестибюле на станции «Киевская». У него в сумке обнаружили 11 патронов калибра 7,62 мм. Десять патронов были предназначены для стрельбы, а еще один оказался учебным.

По данным правоохранителей, молодой мужчина нашел патроны на полигоне одной из воинских частей в Подмосковье.

Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов. С подозреваемого взято обязательство о явке.

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