Правозащитники сообщают о задержании более 40 протестующих в Белоруссии

На воскресных протестных акциях в Белоруссии были задержаны более 40 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные незарегистрированного в стране правозащитного центра «Весна».

На данный момент в списке задержанных числятся 42 человека, список продолжает дополняться, указано в сообщении.

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

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