Полностью перешли на «удаленку» около 37% вузов России

Около 37% российских вузов полностью перешли на дистанционный формат обучения из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Его слова приводит ТАСС.

Так, на «удаленку» полностью перешли 478 вузов и филиалов, рассказал глава Минобрнауки.

Ранее Минобрнауки рекомендовало российским вузам перейти на дистанционный формат обучения из-за опасности распространения коронавируса. Все учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга переведены на «удаленку» до 6 февраля.

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