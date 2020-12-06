Двух российских журналисток доставили в отделение милиции в Минске

Корреспондент РИА «Новости» и ее коллега из агентства «Интерфакс» были доставлены в отделении милиции в Минске.

Отмечается, что журналистки были задержаны во время освещения акции протеста в районе Партизанского проспекта.

Сотрудниц СМИ доставили в Заводское РУВД, их отпустили после проверки документов. В общей сложности они провели в отделении около часа.

Протесты в Белоруссии продолжаются почти четыре месяца. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

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