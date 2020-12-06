Почти 200 животных удалось приютить благодаря поезду «Хвосты и лапки» в метро Москвы

Запущенный в московском метро поезд «Хвосты и лапки» за месяц работы помог приютить почти 200 кошек и собак.

«В начале месяца мы запустили онлайн-платформу — тематический чудо-поезд «Хвосты и лапки». И уже почти 200 собак и кошек из разных приютов уже нашли дом», — сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

В метро Москвы в начале ноября запустили тематический поезд «Хвосты и лапки». В вагонах состава висят портреты собак и кошек из приюта с QR-кодом, благодаря которому можно сразу открыть анкету питомца. Когда животное находит хозяев, под фото появляется надпись «Уже дома».

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