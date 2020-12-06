Безработный обокрал москвича, забравшись в его спорткар
Катерина Медведева
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Безработный мужчина забрался в автомобиль жителя Москвы и украл у него дорогой рюкзак с деньгами. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, пострадавший — генеральный директор магазина профессиональной одежды и экипировки. Мужчина не закрыл спорткар, в результате чего обнаружил пропажу вещей.
У него украли рюкзак Louis Vuitton, в котором находился кошелек, ноутбук и дорогая ручка. Ущерб составил больше 600 тыс. руб.
Подозреваемый был задержан. Им оказался 30-летний неработающий мужчина из Смоленской области. Он полностью признал вину.
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