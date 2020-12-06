С начала учебного года 2,5 тысячи иностранных студентов отчислились из вузов России

Всего 2,5 тысячи иностранных студентов отчислились из российских вузов с начала учебного года, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Его слова приводит ТАСС.

«В период с 1 сентября по 30 ноября <...> этого года отчислилось 2,5 тысячи [иностранных] студентов. Мы взяли первые 50 вузов, где учатся больше всего иностранцев», – рассказал глава Минобрнауки.

Кроме того, министерство не фиксирует значительной разницы по числу поступивших в российские вузы иностранцев между 2019 и 2020 годами. Так, несмотря на влияние пандемии новой коронавирусной инфекции, разница в количестве поступивших иностранцев составила всего 3 тысячи человек.

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