Главврач московской больницы спрогнозировал сроки окончания пандемии в России

Главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко спрогнозировал сроки отступления пандемии коронавируса в России. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».

По его словам, инфекция начнет распространяться в меньшей степени ближе к лету 2021 года.

Доктор отметил, что на это также повлияет недавно начавшаяся среди россиян вакцинация от коронавируса.

«Я думаю, к концу 2021 года коронавирусная инфекция должна отступить», — заключил он.

По последним данным, в России выявлено 2 460 770 случаев инфицирования. Вылечились 1 937 738 пациентов, умерли 43 141.

2 декабря президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой приступить к масштабной вакцинации от COVID-19.

5 декабря вакцинация от новой коронавирусной инфекции стартовала в Москве. Пока вакцина доступна только для людей из группы риска — сотрудников сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб.

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