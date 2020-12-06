Главврач московской больницы спрогнозировал сроки окончания пандемии в России
Главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко спрогнозировал сроки отступления пандемии коронавируса в России. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».
По его словам, инфекция начнет распространяться в меньшей степени ближе к лету 2021 года.
Доктор отметил, что на это также повлияет недавно начавшаяся среди россиян вакцинация от коронавируса.
«Я думаю, к концу 2021 года коронавирусная инфекция должна отступить», — заключил он.
По последним данным, в России выявлено 2 460 770 случаев инфицирования. Вылечились 1 937 738 пациентов, умерли 43 141.
2 декабря президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой приступить к масштабной вакцинации от COVID-19.
5 декабря вакцинация от новой коронавирусной инфекции стартовала в Москве. Пока вакцина доступна только для людей из группы риска — сотрудников сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб.
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