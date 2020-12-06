Минобрнауки исключает отмену зимней сессии в вузах России

Отмена зимней сессии в российских вузах на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции не планируется, заявил министр высшего образования и науки России Валерий Фальков. Его слова приводит РИА «Новости».

При этом министр напомнил, что проводить зимнюю сессии вузам рекомендовано дистанционно.

Ранее Минобрнауки рекомендовало российским вузам перейти на дистанционный формат обучения из-за опасности распространения коронавируса. Все учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга переведены на «удаленку» до 6 февраля.

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