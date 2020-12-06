Минобрнауки намерено ежегодно добавлять бюджетные места по ряду специальностей

Министерство науки и высшего образования России намерено ежегодно увеличивать число бюджетных мест в вузах по ряду специальностей, заявил глава министерства Валерий Фальков. Его слова приводит ТАСС.

«Теперь до 2024 года будет ежегодно количество бюджетных мест увеличиваться. Если брать специальности, направления и примерно тенденции, в основном это IT, здравоохранение», — рассказал Фальков.

Он добавил, что увеличение числа бюджетных мест также коснется области образования.

При этом, по словам министра, в текущем учебном году уже было добавлено 11 400 бюджетных мест.

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