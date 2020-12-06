Арестованы подозреваемые в убийстве семьи в Волоколамске
Суд арестовал троих подозреваемых в убийстве семьи в подмосковном Волоколамске, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя управления Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольгу Врадий.
Арест был избран мерой пресечения по ходатайству следствия, отметила Врадий.
4 декабря в сгоревшем частном доме под Волоколамском были найдены тела супружеской пары и их 16-летней дочери. Возле дома стояла сгоревшая машина. Следователи завели дело по статье «Убийство». По подозрению в совершении преступления были задержаны трое человек. Подозреваемые дали признательные показания.
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