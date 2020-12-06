Младенец насмерть замерз на улице в Туве, пока родители распивали алкоголь

В городе Кызыл в республике Тува нашли тело семимесячной девочки с признаками обморожения на улице. Об этом сообщает СУ СК России по Туве.

Тело ребенка было обнаружено утром 6 декабря на улице Геологической левобережного дачного общества. Оперативникам удалось установить личность девочки и членов ее семьи.

«Семья состоит на учете как неблагополучная, родители злоупотребляют спиртным, ранее 40-летняя мать девочки была лишена родительских прав по отношению к трем предыдущим детям», — рассказали в ведомстве.

Родители погибшей рассказали, что распивали алкоголь 5 декабря. Каким образом ребенок оказался на улице, они пояснить не смогли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

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