Пожар на рынке в Ростове-на-Дону локализован

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Пожар на рынке в Ростове-на-Дону, где загорелся павильон с пиротехникой, локализован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

Пожар был локализован на всех участках на площади 4 тысячи кв. м, указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 06.30 мск на рынке «Классик» в Ростове-на-Дону загорелся двухэтажный торговый павильон с пиротехникой. Изначально площадь возгорания составляла 200 квадратных метров, однако увеличилась до 4000 «квадратов».

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