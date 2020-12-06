Пожар на рынке в Ростове-на-Дону локализован
Полина Рутковская
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Пожар на рынке в Ростове-на-Дону, где загорелся павильон с пиротехникой, локализован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.
Пожар был локализован на всех участках на площади 4 тысячи кв. м, указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в 06.30 мск на рынке «Классик» в Ростове-на-Дону загорелся двухэтажный торговый павильон с пиротехникой. Изначально площадь возгорания составляла 200 квадратных метров, однако увеличилась до 4000 «квадратов».
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