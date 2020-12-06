Главврача Забайкальской больницы обвиняют в получении взяткок на 13 млн рублей

Главному врачу Забайкальской краевой больницы Виктору Шальневу предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, Шальнев использовал свои полномочия для получения взяток от руководителя коммерческой организации в виде «откатов» за беспрепятственное заключение договоров на поставку медицинского оборудования.

На данный момент имеются данные о получении главврачом больницы взяток на сумму более 13 млн рублей, указано в сообщении. Суд по ходатайству следствия избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что главный врач Забайкальской краевой больницы Виктор Шальнев был задержали в Сочи по подозрению во взяточничестве, после чего его доставили в Читу.

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