Митинг сторонников Санду начался в Кишиневе
Полина Рутковская
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В центре Кишинева начался митинг сторонников избранного президента Молдавии Майи Санду, сообщает Sputnik Молдова.
Так, из-за начавшегося митинга в центре города перекрыт бульвар Штефана чел Маре, указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что избранная главой государства Майя Санду призвала сторонников выйти на улицы. Она требует отставки правительства и проведения в стране досрочных парламентских выборов.
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