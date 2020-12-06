Митинг сторонников Санду начался в Кишиневе

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В центре Кишинева начался митинг сторонников избранного президента Молдавии Майи Санду, сообщает Sputnik Молдова.

Так, из-за начавшегося митинга в центре города перекрыт бульвар Штефана чел Маре, указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что избранная главой государства Майя Санду призвала сторонников выйти на улицы. Она требует отставки правительства и проведения в стране досрочных парламентских выборов.

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