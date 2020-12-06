«Клонирующий деньги маг» задержан в Москве

Московские полицейские задержали уроженца Центральной Африки, подозреваемого в хищении денег под предлогом «клонирования», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По предварительным данным, задержанный брал у потенциальной жертвы купюру, незаметно скреплял ее со своей купюрой того же номинала, после чего произносил «заклинание» и обливал деньги «волшебной» жидкостью.

Затем «маг» показывал клиентам якобы удвоенную сумму и проделывал аналогичный ритуал со всеми средствами жертвы, в процессе подменяя купюры на фальшивые, рассказал Волк.

Мужчина был задержан при попытке украсть таким способом 22 млн рублей, указано в сообщении. На данный момент подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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