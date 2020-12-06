Американцам предрекли сложнейшую зиму в истории здравоохранения США

Зимние месяцы могут стать самыми тяжелыми в истории общественного здравоохранения США, заявил глава американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд. Об этом сообщает CNN.

«Реальность такова, что декабрь, январь и февраль будут тяжелыми. Я действительно считаю, что они будут самыми сложными в истории общественного здравоохранения этой страны, в основном из-за стресса, который будет испытывать наша система здравоохранения», – отметил глава CDC.

В настоящее время в больницах по всей стране не хватает мест и персонала, указано в материале.

США занимают первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом нового типа. Всего в стране выявлено более 14,5 млн случаев COVID-19, более 280 тысяч заболевших скончались.

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