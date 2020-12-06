В Петербурге обнаружили подпольную нарколабораторию

Полицейские обнаружили подпольную лабораторию по изготовлению наркотиков в городе Ломоносове в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МВД по городу и Ленобласти.

В арендуемом гараже было обнаружено 11 пакетов с синтетическим наркотиком «Альфа-ПВП» общей массой 10,6 кг. На месте преступления изъяли множество емкостей с различными жидкостями, а также посуду, весы и насосы, предположительно используемые для производства вещества.

Правоохранителям удалось задержать организатора лаборатории. Им оказался 30-летний мужчина ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. По данным ведомства, подозреваемый работал на интернет-магазин по продаже наркотиков, откуда получал ингредиенты для изготовления запрещенных веществ. Он изготавливал наркотики и передавал из через закладки обратно в магазин для продажи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный оборот наркотических средств». Правоохранители устанавливают личности других участников незаконного производства.

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