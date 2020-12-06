В Москве выявлено 7512 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Москве выявили 7 512 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает оперативный штаб.

При этом за сутки в столичные больницы были доставлены 1 404 пациента с COVID-19, на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 462 москвича.

Всего в Москве было зафиксировано 647 562 случая COVID-19, следует из данных оперштаба.

За все время пандемии в России коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, из них более 43 тысяч скончались.

2 декабря президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой приступить на следующей неделе к масштабной вакцинации от COVID-19. Глава государства уточнил, что уже более 2 млн доз вакцины «Спутник V» произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней.

5 декабря масштабная вакцинация от новой коронавирусной инфекции стартовала в Москве. Пока принять вакцину могут только люди из группы риска — сотрудники сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб.

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