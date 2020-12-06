В России впервые зафиксировали больше 29 тысяч случаев коронавируса за сутки

В России зафиксирован новый рекорд по числу выявленных случаев коронавируса за сутки. Об этом сообщает оперштаб по COVID-19 в Telegram-канале.

За прошедший день коронавирус подтвердили у 29 039 человек, выздоровели 21 342, скончались 457.

Всего в России выявлено 2 460 770 случаев инфицирования. Вылечились 1 937 738 пациентов, умерли 43 141.

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