В России впервые зафиксировали больше 29 тысяч случаев коронавируса за сутки
Катерина Медведева
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В России зафиксирован новый рекорд по числу выявленных случаев коронавируса за сутки. Об этом сообщает оперштаб по COVID-19 в Telegram-канале.
За прошедший день коронавирус подтвердили у 29 039 человек, выздоровели 21 342, скончались 457.
Всего в России выявлено 2 460 770 случаев инфицирования. Вылечились 1 937 738 пациентов, умерли 43 141.
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