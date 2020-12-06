Доктор Мясников сравнил разные вакцины от COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил разницу между существующими вакцинами от коронавируса нового типа в своем Telegram-канале.

Любая вакцина от коронавируса должна быть направлена на нейтрализацию «spike-protein» – шипов вируса, с помощью которых он прикрепляется к рецепторам в легких и проникает в клетки, рассказал Мясников.

«Задача: нейтрализовать эти «шипы». Окутать их антителами, чтобы они не смогли войти в «замочную скважину» рецепторов», – написал врач.

Так, российская вакцина «Спутник V» основана на использовании частичек других вирусов – аденовирусов, отмечает эксперт. Сходный белок «шипов» аденовируса вызывает иммунный ответ, и вырабатывающиеся антитела работают против «шипов» коронавируса при его попадании в организм. При этом Мясников добавил, что опасаться самого аденовируса в вакцине не стоит, так как он не активирован. По сходному принципу работают разрабатываются вакцины Oxford и AstraZeneca.

Кроме того, ведется разработка вакцин с аналогичным принципом действия, в которых используются «живые», но ослабленные вирусы, не опасные для человека, рассказал врач. Такие вакцины мощнее, однако побочные эффекты при их применении более вероятны.

Вторая же разработанная в России вакцина «ЭпиВакКорона» относится к рекомбинантным белковым вакцинам, отмечает Мясников. Для таких вакцин белковый «шип» коронавируса, идентичный натуральному, синтезируется искусственно.

Вакцина Pfizer и BioNTech, в свою очередь, работает по принципу «кодировки» белкового «шипа». Такие вакцины «перекодирует» «шип», делая его мишенью для собственных иммунных сил, объяснил врач.

Кроме того, существуют вакцины на основе инактивированного нового коронавируса, два таких препарата разработаны в Китае, добавил Мясников.

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