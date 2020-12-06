Главврача Забайкальской краевой больницы задержали в Сочи за взятки

Главного врача Забайкальской краевой больницы задержали в Сочи по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Виктор Шальнев был задержан правоохранителями в Сочи 4 декабря. Его доставили в Читу, на данный момент он находится в СИЗО.

По словам источника, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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