Журналистку заперли в кальянной в Москве из-за репортажа о мерах по коронавирусу
Сотрудники кальянной в центре Москвы заперли внутри заведения журналистку, когда та делала репортаж о нарушении мер профилактики по коронавирусу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Съемочная группа «России-1» делала материал о нарушении противоэпидемических мер в московских кафе и ресторанах. Для этого члены группы пришли в кальянную по адресу: Спартаковская площадь, д. 16/15, строение 2», — рассказал собеседник агентства.
Работники кальянной заперли корреспондентку, не давали ей выйти на улицу и причинили телесные повреждения. Коллеги из съемочной группы не могли помочь пострадавшей, так как их не пускали с улицы внутрь заведения.
В какой-то момент оператор, участвовавший в создании репортажа, вызвал полицию, наряд помог девушке выйти на улицу.
После случившегося журналистка обратилась в отделение полиции и написала заявление, в котором попросила привлечь к ответственности сотрудников кальянной, которые нарушили меры профилактики коронавируса и нанесли ей телесные повреждения.
По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.
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