Самая холодная ночь с начала зимы зафиксирована в Москве

Минувшая ночь стала самой холодной в Москве и Подмосковье с начала зимы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

Так, в ночь на 6 декабря температура в регионе опускалась ниже -15℃, указано в сообщении.

По словам синоптика, на ВДНХ температура воздуха падала до -8,8℃, в Бутово — до -13,8℃. В Подмосковье самое низкое значение температуры зафиксировано в Черустях, где похолодало до -15,4℃.

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