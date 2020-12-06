Мост на остров Русский во Владивостоке открыли после ледяного шторма
Движение по мосту Русский во Владивостоке возобновлено после отчистки всех вант ото льда. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на обслуживающую организацию ДСД «Дальний Восток».
«Сегодня, 6 декабря 2020 года, открыт проезд для всех видов транспорта по мостовому переходу через пролив Босфор Восточный», — сказали в компании.
Как пишет ТАСС, перед мостом со стороны центра города образовалась пробка из желающих проехать на остров. Движение открыто в обе стороны.
Русский мост был закрыт 21 ноября из-за прошедшего ледяного шторма в Приморье. Мост связывает одноименный остров с материковой частью Владивостока. На время закрытия вантового моста из-за обледенения для граждан организовали паром, также к перевозкам подключились четыре десантных катера Тихоокеанского флота.
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