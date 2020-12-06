Московские врачи вылечили от COVID-19 еще 5536 пациентов

За минувшие сутки еще 5536 пациентов выздоровели после прохождения лечения от новой коронавирусной инфекции в Москве, сообщает городской оперативный штаб.

Всего московские врачи вылечили от коронавируса 490 844 человек, указано в сообщении.

За все время пандемии в России выявлено более 2,4 млн случаев COVID-19, из них более 42 тысяч — с летальным исходом.

2 декабря президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой приступить на следующей неделе к масштабной вакцинации от COVID-19.

5 декабря масштабная вакцинация от новой коронавирусной инфекции стартовала в Москве. Пока вакцина доступна только для людей из группы риска — сотрудников сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Власти Москвы планируют вакцинировать от COVID-19 до 7 млн человек

— Кабинеты вакцинации от COVID-19 начали работать в Москве

— Собянин: Москва не выводит клиники из плановой помощи